‘El Marro’ no amenazó a Guanajuato tras detención de su esposa, afirma Gobernador

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, negó que José Antonio Yepez, “El Marro”, presunto líder de un cartel delictivo, haya amenazado con hacer estallar coches bomba en la entidad, tras la detención de su esposa, Karina ‘N’.

Eso es falso, es totalmente falso, no sé de dónde lo sacan, son versiones que lo único que quieren es generar pánico, no dudaría que hubiera intereses políticos detrás para generar pánico. Es Guanajuato, no Sinaloa, en Guanajuato hay estado de derecho. En Guanajuato no cierran carreteras, no nos toman autopistas”, enfatizó el gobernador Sinhue.