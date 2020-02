Video: pobladores detienen a ladrón en playas de Tijuana

En un nuevo caso de delincuencia, un sujeto fue descubierto en flagrancia cuando se robaba una camioneta en Playas de Tijuana, una mujer, al darse cuenta, decidió acompañar al dueño del vehículo y comenzaron una persecución, posteriormente, el ladrón fue detenido por pobladores y policías.

La mujer que atestiguó el robo de una camioneta en el mercado Cárdenas de Playas de Tijuana decidió apoyar al dueño, lo subió a su vehículo y ambos persiguieron al delincuente hasta que le dieron alcance a un costado de la secundaria número 5.

– Lo estamos siguiendo y no se quiere parar el hijo de su puta madre – ¿Qué le dijo la policía? -Que ya lo identificaron – Ahí está, ahí está, ahí está la policía, ¡por acá!, ya llegó la policía, eso es todo. ¡hijo de la chingada!, no mames, ya lo paramos, ya lo paramos, hicimos todo, bájese señor, vayan, gracias a todas estas personas nos ayudaron. Yo la verdad no me bajo porqué estoy embarazada, pero miren, ya agarramos al ratero que se robó la camioneta”.