Video: Conferencia matutina de AMLO del 14 de mayo 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del jueves 14 de mayo de 2020.

Decreto de Fuerzas Armadas se aprobó hace 6 meses, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó que las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad pública se aprobaron hace 6 meses en el Congreso.

Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas a Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, se aprobó hace seis meses en el Congreso fue una reforma constitucional, que incluso aprobaron todos los partidos, de ahí en un transitorio se estableció de que había que emitir un decreto”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

AMLO espera reactivar giras pero no actos masivos por pandemia del coronavirus

El presidente López Obrador dijo que espera reactivar sus giras por el país tan pronto como lo autoricen los especialistas, pero adelantó que no serán actos masivos.

No mítines, no concentraciones, sino actos de menos de 50, con sana distancia, todavía no vamos a poder saludarnos de mano”, explicó AMLO.

AMLO: Sedena y Marina quedarán intactas ante ajustes de austeridad

El mandatario mexicano aseguró que en los siguientes días se informará sobre las 10 subsecretarías que se cerrarán, como lo estableció en su decreto del 23 de abril; al mismo tiempo que reiteró que en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) se mantendrá la estructura como existe hasta ahora.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario puntualizó que se va a intensificar el plan de austeridad, para hacer frente a la crisis económica que detonó la pandemia del coronavirus Covid-19, pero el recorte será en el gasto del gobierno.

Darán seguro de vida gratuito a personal médico que atiende coronavirus en México

El Gobierno de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) otorgarán un seguro de vida gratuito para el personal del sector Salud que trabaja en la lucha contra el coronavirus Covid-19, el cual será retroactivo a partir del 1 de abril, informó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

En una conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Hacienda detalló que el seguro “Cobertura Solidaria de Apoyo al Sector Salud Público” será otorgado por las 87 organizaciones que integran la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Con información del Gobierno de México.

RAMG