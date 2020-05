Decreto de Fuerzas Armadas se aprobó hace 6 meses, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó que las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad pública se aprobaron hace 6 meses en el Congreso.

El jefe del Ejecutivo Federal consideró que las críticas a esa medida son de “de mala fe”.

Añadió que no sólo la aprobó la Cámara de Senadores y Diputados, sino también la mayoría de las legislaturas locales.

López Obrador pidió a sus adversarios que depongan su actitud, que piensen en México y que no los domine el egoísmo.

Que depongan su actitud nuestros adversarios, que piensen en el interés general, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán de lucro lo que en verdad no tiene valor”, solicitó el mandatario.