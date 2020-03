Video: Conferencia matutina de AMLO del 17 de marzo 2020

Estos son los temas más relevantes tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este martes 17 de marzo de 2020

Eventos con menos gente por coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que las ceremonias conmemorativas de la expropiación petrolera y del natalicio de Benito Juárez serán con poca gente, ante la crisis del coronavirus.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente destacó que este fin de semana me reunirá con los pobladores de Guelatao, Oaxaca “y ya habrá tiempo de visitar a los otros pueblos, esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no da el ejemplo y no se cuida”.

Epidemia en México durará 12 semanas

Las autoridades del sector Salud en México proyectan que la pandemia del coronavirus durará por lo menos 12 semanas, como ocurrió en China. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no será una epidemia corta para el país.

Salud destinará tres mil 400 mdp para insumos

López-Gatell informó que se destinarán tres mil 469 millones de pesos para la compra de insumos y equipos médicos para atender el brote del nuevo coronavirus COVID-19.

Entre los insumos que se adquirirán se encuentra material de laboratorio, equipo diagnóstico, ventiladores, medicamentos, artículos de protección personal para pacientes y médicos, de higiene y desinfección, entre otros.

Cierre de fronteras por coronavirus no es posible

El subsecretario de Salud señaló que el cierre de fronteras en el país por el brote de coronavirus COVID-19 no es posible. Esto, debido a que no es realizable sin causar “un daño o consecuencias imprevisibles y posiblemente descomunales a la sociedad”.

Campaña contra adicciones

Deportistas como el beisbolista Adrián González y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez se unieron a la campaña de comunicación “Juntos por la paz para combatir las adicciones y el consumo de drogas” que lanzó el Gobierno de México a nivel nacional.

El vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presentó los materiales visuales que se difundirán en medios de comunicación, así como en lugares públicos.

AAE