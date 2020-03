AMLO conmemorará expropiación petrolera y natalicio de Juárez ‘con poca gente’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que las ceremonias conmemorativas de la expropiación petrolera y del natalicio de Benito Juárez serán con poca gente, ante la crisis del coronavirus.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente destacó que este fin de semana me reunirá con los pobladores de Guelatao, Oaxaca “y ya habrá tiempo de visitar a los otros pueblos, esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no da el ejemplo y no se cuida”.

Voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez, entonces nada más pedirles a los amigos de Oaxaca, que en esta ocasión solo me reúna con los pobladores de Guelatao, que solo sea la ceremonia y ya habrá tiempo de encontrarnos en el futuro”, dijo.

Explicó también que el miércoles encabezará la conmemoración de la expropiación petrolera en la Torre de Pemex, con un reducido número de asistentes.

Detalló que la decisión se debe a las indicaciones del equipo de expertos y científicos en el sector salud, y para no darle motivos de crítica a sus adversarios, “esto para que no digan que el presidente no sigue las indicaciones, esto para que los adversarios no tengan nada con que estar atacándonos, que nosotros no demos motivos”.

El mandatario pidió a la sociedad actuar de manera consciente sin caer en la desinformación en el tema del coronavirus.

Destacó que la fortaleza de México está en su pueblo, “que ha resistido invasiones, inundaciones, terremotos, gobiernos corruptos y epidemias; estamos de pie”.

