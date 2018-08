Víctimas de violencia interrumpen foro de pacificación en Chihuahua

Decenas de víctimas de la violencia en Chihuahua interrumpen los foros de pacificación para ver a Andrés Manuel López Obrador; dicen que buscan justicia y certeza

Entre los asistentes al primer Foro Escucha, Por la pacificación y la reconciliación, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, destacó el Grupo de Acción por los Derechos Humanos.

Llegaron vestidos con playeras y carteles rosa mexicano, estampados al frente con la fotografía de sus hijas desaparecidas o asesinadas y atrás la leyenda “ni una más”.

La hija de Norma Laguna, tenía 19 años cuando desapareció y tres años después fue encontrada muerta.

“Queremos que las que no han sido encontradas, las que no han sido localizadas, sean localizadas vivas […] que las otras mamás si puedan abrazar a sus hijas, ya que nosotras no vamos a poder”, dijo Norma Laguna.

Al entrar al auditorio, pidieron a las personalidades sentadas en las primeras filas que cedieran sus asientos a las víctimas. así lo hicieron políticos como Alejandro Encinas, propuesto como el próximo subsecretario de Gobernación.

Ya con López Obrador en el presidio, interrumpieron la inauguración para pedir justicia.

José Castillo, dijo que lo hizo por amor a su hija, Esmeralda, que desapareció en 2009, a los 14 años de edad.

“No soy valiente, soy un ser humano como cualquiera, pero como cualquier ser humano, lo que me mueve es el amor que le tengo a mi hija y si es necesario subirme al escenario, esté quien esté, aún con los riesgos que se tengan que correr, los voy a correr. […] Lo único que le dije al señor López Obrador fue -señor cuento con su palabra- y él me dijo que su palabra se iba a cumplir”, apuntó.

Concluido el evento, también se acercaron a Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación.

Habló María García quien pidió certeza, pues, desde hace más de cinco años, el gobierno del estado no ha podido comprobar con ADN que los restos que le entregaron son los de su hija, Jessica Leticia. “Queremos justicia, queremos que nos entreguen a las que están vivas, las queremos ya porque es mucho sufrimiento para los padres”, señaló.

“La promesa de Andrés Manuel es justicia y no es simulación y es la no corrupción. […] No podemos seguir poniendo los muertos en México”, respondió Olga Sánchez Cordero, quien ha sido propuesta como secretaria de Gobernación.

Tras este encuentro, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos se integró a las tres mesas de trabajo del foro dedicadas a las víctimas.

Todas se realizaron a puerta cerrada, sin acceso a medios, para garantizar la privacidad de los asistentes.

(Con información de Carolina Altolaguirre)