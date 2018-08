AMLO: Pacificar y reconciliar al país es tarea de todos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que pacificar y reconciliar al país es tarea de todos, por lo que llamó a la unidad de los mexicanos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, ofreció tener en noviembre el Plan de Seguridad, Reconciliación y Pacificación Nacional, que deberá reflejar las demandas y propuestas para combatir la violencia presentadas por víctimas, familiares, defensores de derechos humanos, dirigentes religiosos y otros actores de la sociedad civil.

En el arranque de los foros de escucha a víctimas, donde se empiezan a recabar propuestas y testimonios, López Obrador señaló que es momento de unidad.

En el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, junto al gobernador Javier Corral, AMLO dijo que la pacificación es tarea de todos, afirmó que es momento de la unidad, de trabajo conjunto del gobierno federal y los gobiernos locales.

“Necesitamos la participación de todas y de todos, que de estos foros salga una propuesta lo más consensuada posible, aunque nos lleve tiempo y mucha discusión, y hay que debatir y no dejar de tocar ningún tema, no debe haber tabú […] no es que esto no lo podemos tocar porque no le va a gustar a un gobierno extranjero, no nos importa, si es bueno para México se va a llevar a la práctica”, afirmó.

La seguridad se recuperará, apuntó, con desarrollo social, con crecimiento económico, con empleos para los jóvenes, no con mano dura o más violencia.

“No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con masacres. La violencia no se puede enfrentar con violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal. No creo en esa máxima del ‘ojo por ojo, diente por diente’. No creo en la Ley del Talión porque si nos atenemos a eso, si nos queremos acabar entre nosotros mismos, si queremos aplicar la Ley del Talión, el ‘ojo por ojo’, el ‘diente por diente’, nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos”, apuntó.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que combatir la inseguridad y procurar justicia en México requiere de reformas legales para crear, por ejemplo, organismos con presupuesto para efectivamente localizar a las víctimas de la violencia.

“Se requieren reformas de fondo, económicas, políticas públicas, políticas laborales, legislativas, reformas legislativas; muchas también reformas judiciales […] Hasta el día de hoy no se han entregado mínimamente los recursos para responder mínimamente a la búsqueda de los desaparecidos con vida o sus cuerpos, necesitamos una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que cumpla con los más altos estándares científicos”, señaló.

Javier Corral se comprometió a trabajar en coordinación con el próximo gobierno federal, para de forma conjunta, aplicar el plan de seguridad y pacificación que se establezca.

Este primer encuentro fue coordinado por Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública federal.

López Obrador regresó por la tarde a la Ciudad de México y fue acompañado hasta la sala de última espera del aeropuerto por el mandatario estatal.

(Con información de Carmen Jaimes)

tfo