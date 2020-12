Personas liquidadas de empleos por pandemia, nuevas víctimas de fraudes bancarios

No cesan los fraudes contra clientes de instituciones bancarias. El pasado 26 de octubre En Punto presentó la situación de afectados del Banco Santander. Ahora se detectó que entre los clientes del Banco Scotiabank se están cometiendo fraudes telefónicos, y que los más afectados son personas a las que recientemente se les entregó su liquidación.

Te recomendamos: Defraudan a usuarios de banco en México y les vacían sus cuentas

El pasado 12 de mayo, Karina Mungarro recibió una llamada del número del Banco Scotiabank para reconocer compras electrónicas.

Dice que ese dinero era de su liquidación. La despidieron de su empleo por la pandemia.

Karen Suazo, cuenta que también recibió la llamada del banco semanas después de haber sido despedida. Pero sospechó y llamó al banco desde otro número.

“Cuando me logran contestar en el banco le digo a la señorita, señorita están haciendo transferencias de mi cuenta y en ese momento me informó que lo lamentaba que habían vaciado mi cuenta, de los 151 mil pesos solo quedaban 830 pesos”, explicó.

En Punto detectó el mismo perfil entre la mayoría de los usuarios defraudados. Se trata de personas que perdieron su empleo durante la pandemia y que apenas habían sido liquidadas.

El pasado 2 de septiembre Oscar Meza recibió esta llamada para confirmar una compra digital, sin saber que se trataba de un fraude telefónico. En menos de una hora retiraron 67 mil pesos de su cuenta de débito, donde también tenía el dinero de su liquidación. Además, dice, tramitaron y retiraron un crédito por 140 mil pesos. En total perdió 207 mil pesos.

“Hablé al banco, al mismo número del que me estaban marcando, me dijeron no nosotros no le hemos marcado. Al día recibo un aproximado de 23 llamadas para cobrarme un crédito que yo jamás solicité”, reiteró.