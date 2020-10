Defraudan a usuarios de banco en México y les vacían sus cuentas

En las últimas semanas, un grupo de usuarios de un banco han denunciado que han sido víctimas de fraudes, de manera muy similar. México se encuentra entre los 10 países del mundo que sufren más fraudes cibernéticos relacionados con la banca, en lo que va de este año, estos delitos se han incrementado en un 120% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos que dio hoy a conocer la Asociación de Bancos de México.

Bajo el hashtag #SoyVictimaSantander, 572 cuentahabientes presentaron una queja ante la Condusef, luego de que les fueron vaciadas sus cuentas tras recibir llamadas telefónicas supuestamente del banco.

Jaime cuenta que recibió una llamada presuntamente del banco Santander. Dos días antes había recibido un préstamo por 91 mil pesos.

Karla y Luis tuvieron una experiencia similar vía telefónica.

“Me hablaron por teléfono de Superlínea Santander argumentando cargos inusuales en mi tarjeta de débito. Me piden datos para proceder a cancelarlos, se los doy, me dicen que no entre a la banca móvil porque estará bloqueada debido a la cancelación de cargos que viene”, afirmó Luis.

“Me hicieron pensar que estaban realizando algo de seguridad el tiempo que me tuvieron entretenida, francamente no pensé que lo que estaban haciendo era vaciándome la cuenta. No entregué ninguna contraseña, ni datos personales, ellos ya los tenían”, señaló Karla.