Vecinos del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, denuncian extorsión

Vecinos del Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, están siendo extorsionados por una banda que opera desde el interior del penal y con ayuda de sus familiares, que son vecinos de los extorsionados.

“Ya estamos aquí, hermano, ¿qué es lo que se va a proceder abeja, Michelle? necesito que me den una información, hermano. Aquí estamos ¿eh?, dispuestos, a la orden para que se haga detonar la casa o esperar a que salga alguien para empezarlo a detonar”.

Es el mensaje de un supuesto extorsionador que acude a domicilios y negocios cercanos al reclusorio oriente; el video se lo hicieron llegar a la víctima como parte de las amenazas para que entregara 50 mil pesos o iban a atentar contra sus familiares, según le advirtieron.

Las extorsiones se han registrado principalmente contra vecinos de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en Iztapalapa.

“Hay un grupo de familiares que nos están extorsionando, unos están en el reclusorio y los familiares, se dedican a estarte espiando, estarte checando, como son vecinos de la colonia informan para que te hablen y extorsionen”, señaló Allison, vecina de la colonia Consejo Agrarista Mexicano.

“Sí son bastante gente que está siendo extorsionados por ellos y la mayoría de ellos, están cediendo a sus peticiones por miedo; a mí cuando me hablaron de entrada me pidieron 50 mil pesos luego me estaban pidiendo 30 mil pesos y si no los completaba me recibían pantallas, cosas de mi casa; no protegen su identidad ellos mismos me dijeron, que eran vecinos y nos conocían perfectamente”, comentó Francisco, vecino de la colonia Consejo Agrarista Mexicano.

Algunas familias denuncian que, a pesar de que han pagado la extorsión, siguen recibiendo llamadas para pedirles más dinero.

“Mi tía sí pagó y cambió su número, pero quisieron extorsionar a otros familiares”, dijo Allison, vecina de la colonia Consejo Agrarista Mexicano.

Los vecinos señalaron que el grupo de extorsionadores tiene armas y mostraron un video donde se observa a uno de ellos disparando al aire.

Las víctimas identifican a un hombre llamado Abraham Mendoza, “El Abeja”, detenido desde hace dos años en el Reclusorio Oriente como uno de los principales extorsionadores.

“La verdad por miedo tuvimos que dejar nuestro hogar, como no accedimos a sus extorsiones nos comenzaron a amenazar de muerte, que iban a levantar a un niño o que lo iban a matar”, apuntó Francisco, vecino de la colonia Consejo Agrarista.

“Este caso que estamos viendo en Iztapalapa es una típica situación en la cual se combina la extorsión telefónica, extorsión presencial con amenaza; hay que comunicarla a las autoridades con el ministerio público y el consejo ciudadano puede acompañar a las presuntas víctimas”, dijo Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad.

En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informaron que revisan el caso.

Con información de Arturo Sierra.

LLH