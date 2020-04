Vecinos cantan y bailan durante confinamiento por coronavirus en CDMX

En confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19, Doña Elvia tuvo la idea de sacar luces por la ventana de su vivienda y cantar.

Elvia Plata, vecina del Centro Urbano Presidente Alemán, relató:

Todo fue por sacar mi estrés. El no ver a mi familia me preocupa demasiado, mis hijos, mis nietos y es la forma que me relajo y quedo un poco tranquila”.