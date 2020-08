Varios gobernadores exigen la renuncia de Hugo López-Gatell

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, respaldó la carta de los gobernadores panistas y de otros partidos que exigen la renuncia inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Fue el colmo, el colmo de la irresponsabilidad y la contradicción: pide sanciones administrativas o penales a los gobernadores que modifiquen el semáforo. Es clara su intención. Busca a quien culpar. La responsabilidad penal debe ser para el subsecretario López Gatell, al no seguir las recomendaciones que han funcionado en otros países, al no brindar medicamentos a pacientes, por no proteger al personal médico, por la manipulación y el sub registro de datos”, dijo.