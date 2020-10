Vacuna contra influenza, disponible en hospitales del IMSS a partir del 9 de octubre

Será a partir del 9 de octubre, cuando la vacuna contra la influenza, esté disponible para la población, en todas las unidades médicas familiares, y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron en conferencia de prensa, directivos de la institución.

La meta del Seguro Social, es aplicar al 31 de diciembre de este año, 14.4 millones de vacunas, pero el llamado de las autoridades, es a que acudan a solicitarla exclusivamente personas pertenecientes a grupos vulnerables por edad y enfermedades como obesidad, VIH, mujeres embarazadas y lactantes, pues quienes no pertenezcan al grupo objetivo, no serán vacunados.

“Es a partir del 9 de octubre, la fecha en la que ya se empieza a vacunar a los derechohabientes de estos grupos blancos, la campaña de vacunación no es universal y va dirigida a proteger a los que más necesitamos proteger, a los que pueden tener mayor posibilidad de una condición grave en caso de contagio, no es un tema de discriminación o es un tema discrecional sobre a quién vamos a vacunar, se vacuna a partir de lo que se establece desde la organización mundial de salud no es una disposición exclusiva del Seguro Social”, aseguró Zoé Robledo, Director General del IMSS.