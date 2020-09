Vacuna contra influenza no produce la enfermedad: López-Gatell

Durante la conferencia diaria celebrada en Palacio Nacional por COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que es una mentira que la vacuna contra la influenza produzca dicha enfermedad.

“La mentira consiste en suponer que vacunarse contra la influenza puede producir la enfermedad de influenza y es una idea no amparada en evidencia científica que no tiene una lógica adecuada porque la vacuna contra la influenza no tiene la capacidad de producir la enfermedad, la vacuna contra la influenza está fabricada con fragmentos del virus, el virus no está activo ni puede activarse espontáneamente”, indicó el subsecretario López-Gatell.

Etiquetado frontal

En otro tema, aseguró que a partir del primero de octubre habrá sanciones para aquellas empresas fabricantes y distribuidoras que no ofrezcan en sus productos el nuevo etiquetado frontal que advierta sobre la cantidad de sustancias que afectan la salud.

“En caso de incumplir están contempladas sanciones diversas que van del apercibimiento, el apercibimiento por escrito hasta las multas o incluso las clausuras”, señaló López-Gatell.

Coronavirus

Según el informe técnico, el número de muertos a consecuencia de COVID-19 en México incrementó este martes a 77 mil 163 personas; en las últimas 24 horas se reportaron 560 fallecimientos. El número de contagiados de lunes a martes fue de 4 mil 446 acumulando un total de 738 mil 163 personas infectadas.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH