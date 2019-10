“Uno va a hacer su jale y no respetan”: chofer retenido por normalistas en Michoacán

Normalistas de la escuela ‘Vasco de Quiroga’ de Tiripetío, Michoacán, retuvieron autobuses de pasajeros y tráileres para exigir sus demandas, entre ellas, el pago de sus becas; horas más tarde, luego de que se instaló una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación del estado, liberaron las unidades.

Alrededor de 200 estudiantes de la normal rural comenzaron a retener autobuses, camiones y tráileres repartidores que transitaban sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro.

– ¿Qué te dijeron? – Échanos la mano no, danos tu unidad o si no te vamos a apedrear, te vamos a romper el parabrisas”, comentó Alejandro, operador de camioneta de mercancía.

Los vehículos fueron trasladados al interior de la normal, donde los saquearon; después de las 16:00 horas de la tarde se instaló una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación, por lo que las unidades comenzaron a ser liberadas.

Transportistas denunciaron que estos actos han sido constantes desde hace más de cuatro años sin que las autoridades intervengan.

Ah no, pues no sé, yo estoy aquí nada más para que no vayan a retener vehículos, pero nada más – ¿Pero ustedes no tienen o reciben órdenes de la Policía Estatal?