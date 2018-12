UNAM emplaza a paristas a entregar instalaciones de la Prepa 2

Un hombre lesionado en el ojo derecho por las esquirlas de un petardo arrojado por un encapuchado, fue el saldo de la protesta frente al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No fuimos nosotros los que hicimos esto. ¿Prepa 2 se deslinda de lo que acaba de pasar? Nos deslindamos de lo que acaba de pasar”, indicó un estudiante de la Prepa 2.

“Sí, es muy triste esto, por eso empezamos a gritar comunidad Prepa 2 háganse hacia acá, nos dimos cuenta de que hay gente que se fue involucrando, incluso nosotros empezamos a sacarles fotos a los chicos cuando empezaron a recoger piedras. No muchos anarquistas estaban en la Bombilla, ellos se fueron incorporando en el camino de Insurgentes y fue cuando llegaron aquí”, indicó Daya Valdovinos.

-¿Conoce a la persona que resultó lesionada?

Era un señor que al principio venía vestido de traje crema y después fue y se quitó la ropa”, apuntó Daya Valdovinos, madre de estudiante de la Prepa 2.

Alumnos y padres de familia de la Preparatoria número 2 marcharon desde ese plantel para protestar en la rectoría de la UNAM.

Caminaron por Francisco del Paso y Troncoso.

Llegaron a la estación Iztacalco del Metro, y de ahí se dirigieron hacia el parque de la Bombilla.

Exigían el cumplimiento a su pliego petitorio y poner fin al paro de labores que mantienen desde el pasado 4 de septiembre.

“Se solicita de manera enérgica la remoción de la directora y del personal adscrito y administrativo”, dijo un vocero de la Prepa 2.

Hubo diálogo con funcionarios universitarios.

“Reiniciar ya el jueves con el plantel abierto, ésta es nuestra propuesta”, señaló Arturo Ruiz, secretaría de Prevención de la UNAM.

“Nosotros nos retiramos jóvenes buenas tardes”, dijo Javier Urbieta, secretaria general de la UNAM:

Pero no acuerdos.

Fue entonces cuando medios de comunicación fueron retirados de las puertas de Rectoría y la protesta se tornó violenta.

Los manifestantes vandalizaron la fachada del edificio de Rectoría de la UNAM, grafitearon, lanzaron piedras, petardos, cohetones, botellas e incendiaron objetos en protesta por no ser recibidos.

Tras las pintas y la detonación de varios petardos, los organizadores de la marcha se apartaron del grupo de encapuchados.

“Nosotros no somos esto, nosotros no somos agresión, nosotros, así como no queremos ser agredidos, nosotros no vamos a agredir a nuestra institución, no queremos dar lugar ni queremos que nos identifiquen con este tipo de situaciones”, expuso una estudiante de la Preparatoria 2.

Segundos después estalló otro petardo que lesionó a un hombre.

Uno de esos petardos golpeó en la cara a una persona, que tuvo que ser trasladada en ambulancia.

Tras el incidente, la movilización se disolvió.

Más tarde, a través de un comunicado, la UNAM rechazó cualquier acto de violencia, y emplazó a devolver las instalaciones a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria a quienes tienen tomado el plantel número 2, a fin de reanudar la vida académica a la brevedad, y ofreció la instalación de una mesa de seguimiento para revisar el grado de avance en el cumplimiento del pliego petitorio una vez que las instalaciones sean devueltas.

Y refrendó su vocación de dirimir las diferencias a través del diálogo y la concertación.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH