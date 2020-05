Un muerto y 4 intoxicados por alcohol adulterado en Ejido Constanza, Coahuila

En Coahuila un hombre murió y otros cuatro presentaron síntomas de intoxicación severa después de que consumieron alcohol adulterado en el Ejido Constanza, del Municipio de Parras de la Fuente.

Uno de los familiares de las personas intoxicadas comentó:

No sabría decirle que tomaron los muchachos, lo que pasa es que andan en la parranda, andaban ingiriendo bebidas alcohólicas”.

Según la Secretaría de Salud, la edad de los intoxicados oscila entre los 16 y los 22 años de edad y aparentemente consumieron alcohol adulterado en una reunión de amigos.

Dos de los jóvenes se encuentran en el Hospital General de Saltillo.

Otros dos, de 16 y 17 años de edad, fueron trasladados al Hospital General de Torreón donde se encuentran en estado grave, el primero en terapia intensiva y el segundo asistido con ventilación.

Otro joven, de 21 años, murió durante su traslado a la Ciudad de Saltillo.

Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, informó:

Hasta el momento no se ha determinado la forma en la que ingirieron el alcohol adulterado, aunque sí destacó que esta situación no se había presentado en esta entidad.

Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, señaló:

Con un alcohol que es tóxico, que no es ingerible, eso sucedió. Aquí no había antecedentes, no que yo hubiera sabido al menos desde que está esta administración”.