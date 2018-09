Polémica en el Senado por tuit que destaca ‘cuarta transformación’

La mañana de este martes, la cuenta de Twitter del Senado de la República publicó: “A 208 años de la Independencia de México, el @senadomexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la Cuarta Transformación de la República”.

Esta publicación provocó reacciones entre senadores de diversos partidos.

En conferencia de prensa, la senadora, Josefina Vázquez Mota, habló a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

No solamente reprobamos, rechazamos y lamentamos que de manera institucional, las redes sociales, en este caso del Senado de la República, sean instrumento de un sólo Grupo Parlamentario; el Senado de la República no es ni patrimonio ni propiedad de ninguno de estos grupos, aun teniendo el número de militantes o participantes de que se trate”, aseguró Josefina Vázquez Mota, senadora PAN.

Exigió, a nombre de la fracción blanquiazul, que no se vuelva a dar un caso de esa naturaleza porque cualquier instrumento del Senado, afirmó, está al servicio de la ciudadanía y se debe respetar la conformación dada en votación el primero de julio.

Por su parte, el priista Miguel Ángel Osorio Chong señaló que ese tweet lastimó la pluralidad de la Cámara Alta.

Ésta es una atribución de la Mesa Directiva que representa al Senado de la República entonces no se puede ocupar la red social del Senado para ideologías de un partido político, el exhorto a que no vuelva a suceder, no a corregir, a que no vuelva a suceder, están lastimando lo que es la pluralidad del Senado de la República, la representación de las y los mexicanos”, aseguró Miguel Ángel Osorio, senador Partido Revolucionario Institucional (PRI).