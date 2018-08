Piden a Batres que evite que Noé Castañón tenga fuero; se trata de un caso sin precedente en el Senado de la República, que debe resolverse en los próximos días.

El único senador que no ha rendido protesta al cargo, Noé Castañón, del PRI, quien ganó como primera minoría en Chiapas, fue detenido por las autoridades para que enfrente una acusación por el delito de violencia familiar.

Este miércoles, durante una audiencia en esa entidad, se retiró y no regresó.

De inmediato, la bancada del PAN en el Senado pidió al presidente de este órgano legislativo, Martí Batres, que analice la situación jurídica de este legislador, con el fin de evitar que se le tome protesta y luego el fuero legislativo lo proteja.

En un comunicado de prensa, los panistas advirtieron que se suspenderían los procesos abiertos debido a que estará investido de fuero, evitando así que los órganos de procuración e impartición de justicia penal determinen si los hechos, motivo de las denuncias, son ciertos o no.

En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dejó claro que el caso tendrá que analizarse jurídicamente porque no hay precedentes.

Y es que Noé Castañón es suplente de quien encabezó la fórmula ganadora, por lo tanto, no tiene suplente.

“No hay caso similar, no hay precedente. No hay precedente de que se recorriera al que ganó el tercer lugar. La ley dice que el segundo lugar y no puedes recorrerlo al tercer lugar […] el propietario se inhabilitó, queda el suplente. Si el suplente se inhabilita, ya no queda nadie. Si fuera lista, sí. Si fuera representación proporcional, se corre la lista, pero aquí no es, este también fue electo, es una fórmula electa que sacó el segundo lugar, pero fue electa”, señaló Ricardo Monreal.

El senador morenista recordó cuando, en 2010, el diputado perredista Julio César Godoy fue introducido al recinto legislativo en una cajuela para que rindiera protesta en un caso similar.

“Espero que no haya cajuelazos […] el presidente de la cámara puede llamarlo a rendir protesta; y si llega ahí, el presidente tendrá que decidir si le toma o no. Pero el juez puede decir: ‘está sometido a proceso y está prófugo’ o sea, es una discusión jurídica que tenemos que revisar con seriedad […] Y si no acude, no hay ni propietario ni suplente, pero el Estado no puede mantenerse sin una representación. Entonces, tienen que convocar a una elección extraordinaria”, explicó Monreal.

Dijo que el senador Castañón tiene 10 días para presentarse a rendir protesta.

(Con información de Claudia Flores)

