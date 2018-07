Trump sorprende con nuevas cifras sobre gasto militar de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar el gasto militar de los aliados europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el lunes por la noche.

TONIGHT on #Hannity, @seanhannity has the first interview with President @realDonaldTrump after his meeting with Russian President Putin – Tune in to this can’t-miss interview at 9p ET on Fox News Channel! pic.twitter.com/kgVkCPhQwM

— Fox News (@FoxNews) 16 de julio de 2018