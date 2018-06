Trump pide a republicanos ‘no perder el tiempo’ con temas migratorios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este viernes a los legisladores republicanos a “no perder el tiempo” con temas de inmigración hasta que se celebren las elecciones legislativas de noviembre y acusó a los demócratas de estar “jugando” con un problema que no les ha interesado en décadas.

Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave!

El mandatario agregó que, “una vez que pase la Marea Roja”, en caso de que no se cumplan los pronósticos que apuntan a una probable mejora de los resultados de la oposición en los próximos comicios, los conservadores podrán aprobar “una gran legislación”.

Estas afirmaciones se producen después de que en los últimos días quedara claro que los republicanos no cuentan con los votos necesarios, en ninguna de las dos cámaras del Congreso, para aprobar sendos proyectos de ley que, entre otras medidas, perseguían la obtención de fondos para la construcción del muro fronterizo.

Ante la imposibilidad de construir dicha valla, la actual Administración puso en marcha hace semanas una polémica política de “tolerancia cero” en las fronteras, que ha llevado a la separación de las familias migrantes que entraban al país desde México.

We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018