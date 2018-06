Trump anuncia en Twitter que hablará con México por migración ilegal

El presidente Donald Trump anunció este viernes a través de su cuenta de Twitter que hablará con México e hizo referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos.

El tuit dice: “80% de las exportaciones de México viene a Estados Unidos. Ellos cuentan totalmente con nosotros, lo que está bien para mí. Ellos tienen, sin embargo, leyes migratorias muy fuertes. EU tiene leyes migratorias patéticamente débiles e ineficaces, que los demócratas se rehúsan ayudarnos a arreglar. Hablaré con México!”.

80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018

En un segundo mensaje, Donald Trump señala que Estados Unidos debe mantener una frontera sur fuerte y que no pueden permitir que Estados Unidos sea invadido por inmigrantes ilegales mientras los demócratas dicen sus historias engañosas de tristeza y dolor, con la esperanza de que esto les ayude en sus elecciones. “Obama y otros tenían las mismas imágenes y no hicieron nada al respecto!”, enfatiza Trump en su tuit.

We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018

Apenas ayer, el presidente estadounidense arremetió contra México e insistió en que su país vecino no hace nada para frenar la migración ilegal a Estados Unidos. Durante una reunión con su gabinete, Donald Trump reiteró que México no ha hecho nada para ayudar a Estados Unidos, porque aunque “tienen muy buenas leyes” no hacen nada para frenar la migración.

México no hace nada por nosotros en materia migratoria”, dijo y agregó que los coyotes y traficantes de personas son “puras joyitas que nos llegan de México”.

Trump habló de los niños migrantes, que muchas veces van acompañados de coyotes, a los que calificó como gente “mala” y traficantes de personas. Enfatizó que la crisis migratoria es gravísima y que data del año 2015, durante la administración de Barack Obama.

Aseguró que pedirá a su Gobierno que actúe para reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, una situación que afecta a más de 2.300 niños.

Con información de Noticieros Televisa

MLV