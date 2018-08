El presidente Donald Trump llama perra a su exasesora Omarosa Manigault Newman. La mujer reveló que había grabado en secreto varias conversaciones en la Casa Blanca.

Los severos ataques del presidente contra la exasistente afroamericana llegan cuando su libro, “Unhinged”, es lanzado oficialmente.

Trump intensificó su altercado de Twitter contra Omarosa Manigault Newman este martes, insultando a su exasistente de la Casa Blanca al calificarla como “perra”.

El presidente Donald Trump con Omarosa Manigault Newman en 2017 (Archivo/AP)

En un tuit, Trump también llamó a Newman “loca” y “malhumorada”. Ella durante días previos había proporcionado las grabaciones de audio realizadas en la Casa Blanca sobre Trump y el jefe de gabinete John Kelly.

“Cuando le das un respiro a una loca y le das un trabajo en la Casa Blanca, creo que simplemente no funcionó”, escribió Trump. “¡Buen trabajo del general Kelly por disparar rápidamente a esa perra!”, dijo Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Trump no ha evitado utilizar la palabra “perro” como un insulto contra sus enemigos antes. En junio de 2016, criticó a Mitt Romney por haberse “ahogado como un perro” en la carrera presidencial de 2012.

A principios de ese año, arremetió contra el ex periodista de NBC News David Gregory por haber sido “despedido como un perro”, y dijo lo mismo sobre el comentarista conservador Erick Erickson después de dejar el blog de RedState. Ha usado la palabra para insultar al senador de Texas Ted Cruz, Glenn Beck y Chuck Todd de NBC News.

El tuit de Trump fue escrito este martes en el día oficial de lanzamiento del libro de Manigault Newman, “Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House”, en el que calificó al presidente de racista y en declive mental.

El lunes, Newman, ex concursante de “El Aprendiz” que se convirtió en asistente de la Casa Blanca, le entregó a NBC una grabación de audio de 2017 en la que Trump expresa su sorpresa de que ella haya sido despedida de su administración.

Con información de nbcnews

HVI