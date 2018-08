Trump dice que Omarosa, exconcursante en The Apprentice, está chiflada

Donald Trump calificó hoy de “chiflada” a la que fuera su principal asesora afroamericana, Omarosa Manigault Newman, después de que la mujer reveló que había grabado en secreto varias conversaciones en la Casa Blanca.

La Chiflada Omarosa, que fue despedida en tres ocasiones en The Apprentice, fue ahora despedida por última vez. Nunca tuvo éxito, nunca lo tendrá. Me pidió trabajo, con lágrimas en los ojos. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era despiadada, pero no inteligente”, dijo Trump en Twitter sobre su exasesora, en alusión al programa televisivo en el que coincidieron.