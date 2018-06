Trump expresa apoyo a ley con fondos para el muro fronterizo

El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su apoyo a una ley migratoria que se votará este miércoles en el Congreso y que dotaría con 25.000 millones de dólares la construcción del muro con México, además de otorgar un camino a la ciudadanía a los jóvenes indocumentados.

Este llamado del mandatario se produce en medio de las informaciones que señalan que los republicanos no tienen los votos suficientes para que el texto logre el respaldo de la Cámara Baja.

HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BORDERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2018