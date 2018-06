Trump: EU no se convertirá en campo de inmigrantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país no se convertirá en “un campo de inmigrantes”, al compararlo “con lo que está sucediendo en Europa”, e insistió en que un país necesita fronteras fuertes.

“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense defendía así su política migratoria de mano dura ante la polémica desatada por la separación de menores de sus familias tras cruzar ilegalmente la frontera.

Trump insistió una vez más en “un país sin frontera no es un país para nada”.

Las autoridades confirmaron la semana pasada que separaron de sus familias a cerca de 2, 000 menores inmigrantes en la frontera con México en un plazo de seis semanas en el marco de la política de “tolerancia cero” en la frontera y contra la inmigración ilegal, impulsada por Trump.

En los últimos días han aparecido reportes de la dramática situación de estos menores, alojados en almacenes reconvertidos en centros de detención temporal y en algunos casos ubicados dentro de recintos divididos a modo de jaulas.

En consecuencia, han crecido en los últimos días las críticas de la oposición demócrata, pero también en el seno del propio partido republicano, al que pertenece el mandatario estadounidense.

ONU INSISTE A EU QUE NIÑOS MIGRANTES NO DEBEN SER SEPARADOS

El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió que los niños “no deben ser traumatizados separándolos de sus padres”, en respuesta a la polémica por la separación de menores en la frontera de Estados Unidos.

“La unidad familiar debe ser preservada”, dijo Guterres a través de su portavoz, Stéphane Dujarric. El mensaje se suma al llamamiento hecho hoy por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, quien instó a Estados Unidos a “cesar inmediatamente” la separación forzosa de niños migrantes.

“Como cuestión de principio, el secretario general cree que los refugiados y migrantes deben ser tratados siempre con respeto y dignidad, de acuerdo con la legislación internacional existente”, dijo Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

El portavoz, que recalcó que el mensaje es general y no busca señalar a ningún país, reconoció en todo caso que la organización ha estado siguiendo la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

Con información de EFE

