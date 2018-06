Separación de familias migrantes en EU divide a republicanos

La nueva y polémica política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump de separar a los padres inmigrantes de sus hijos a su llegada a Estados Unidos está empezando a dividir a los republicanos y a sus aliados mientras los demócratas aumentan la presión.

La exprimera dama Laura Bush calificó la medida de “cruel” e “inmoral”, la senadora republicana Susan Collins expresó su preocupación al respecto y un exasesor de Trump señaló que creía que el asunto perjudicará al presidente en algún momento. Grupos religiosos, incluyendo algunos conservadores, protestaron contra la iniciativa.

La señora Bush hizo los más fuertes comentarios sobre la política hasta ahora, desde el punto de vista republicano.

“Vivo en un estado fronterizo. Aprecio la necesidad de reforzar y proteger nuestras fronteras internacionales, pero esta política de ‘cero tolerancia’ es cruel. Es inmoral. Y rompe mi corazón”, escribió la exprimera dama en una columna para el periódico Washington Post, publicada el domingo.

Comparó la política con la reclusión de los japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, a lo que se refirió como “uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos”.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, dijo que está a favor de una seguridad fronteriza más estricta, pero expresó su preocupación sobre la política de separación de menores.

“Lo que el gobierno ha decidido hacer es separar a los niños de sus padres para tratar de enviar un mensaje de que, si cruzan la frontera con sus hijos, ellos son los que serán separados de ustedes”.

“Eso es una experiencia traumatizante para los menores, quienes son víctimas inocentes, y va en contra de los valores de este país”.

This is our moment of truth. We must respond with the urgency it deserves. Hope you'll join us tomorrow morning at 9:30 MT as we march to Tornillo. Meeting at 18051 Island Guadalupe Rd Fabens, TX pic.twitter.com/85EhsBHsWL

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) June 17, 2018