Trump dice que encuentro con Putin fue ‘incluso mejor’ que con la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que su controvertido encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue “incluso mejor” que su “gran reunión” en Bruselas en la cumbre anual de la OTAN, en la que exigió mayor gasto en defensa por parte de sus aliados.

“Tristemente, no ha sido reportado de esa manera -las Noticias Falsas se están volviendo locas-“, agregó en su habitual referencia peyorativa a los medios de comunicación críticos con su gestión.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

