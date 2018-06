Trump: Los demócratas quieren que los inmigrantes infesten EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a atacar este martes a los demócratas y les acusó de pretender que los inmigrantes “infesten” a Estados Unidos.

A través de un mensaje en Twitter volvió a criticar la política migratoria estadounidense.

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters!

Reiteró la necesidad de arrestar a las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos y añadió que muchos de los migrantes han tratado de ingresar de manera ilegal en varias ocasiones y que los padres envían a sus hijos a un viaje muy peligroso.

El mandatario insistió en que ahora se presenta la mejor oportunidad para el Congreso para “cambiar las leyes ridículas y obsoletas sobre inmigración” Subrayó que es necesario tener “una fuerte seguridad fronteriza”.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018