Crece drama de niños separados de sus padres en Estados Unidos

El drama de las niñas y niños separados de sus padres tras intentar ingresar a Estados Unidos sin documentos crece exponencialmente y ocupa las primeras páginas de los diarios más importantes de la Unión Americana y los principales noticiarios de radio y televisión. Los políticos que critican las medidas adoptadas por la Administración Trump también se suman, pero a pesar de ello, Trump y su gobierno niegan que la situación sea dramática, culpan a los demócratas y se dicen dispuestos a seguir aplicando esa política.

“Estados Unidos no será un campamento de migrantes, como tampoco será un centro de detención de migrantes, no lo será. Vean lo que está pasando en Europa y en otros lugares, no podemos permitir que eso suceda en los Estados Unidos, no mientras yo sea presidente. Respecto del resto del mundo, cuando ves lo que está pasando, lean los periódicos de la mañana, y lo verán. Queremos seguridad para nuestro país. Si los demócratas se sentaran a negociar en vez de obstruir el proceso, podríamos negociar algo muy rápido. Algo bueno para los niños, algo bueno para el país, algo bueno para el mundo y podríamos concretarlo muy rápido”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Al presidente de Estados Unidos, le sigue su secretaria de Seguridad Interna, quien el domingo negó en Twitter que la Administración Trump tenga como política separar a los niños, y el lunes aseguró que se encuentran en buenas condiciones y que no va a pedir disculpas.

“Este Departamento ya no se quedará de brazos cruzados mientras ustedes atacan a las autoridades de procuración de justicia por aplicar las leyes que genera el Congreso. No vamos a ofrecer disculpas, no vamos a ofrecer disculpas por la labor que hacemos o por la labor de las autoridades de procuración de justicia, labor que el pueblo de los Estados Unidos espera que llevemos a cabo…Es importante subrayar que se está cuidando muy bien a estos menores, no le crean a la prensa. Se les está cuidando muy bien. Y ustedes lo saben, porque muchos de ustedes administran sus propios centros de detención. Nosotros operamos según algunas de las normas más altas del país. Les damos alimento, medicamentos, educación y satisfacemos todas las necesidades de los menores”, precisó Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.

Los niños inmigrantes separados de sus padres bajo la política de "tolerancia cero" son alojados en tiendas de campaña en Tornillo, Texas (Reuters)

Sin embargo, las evidencias muestran lo contrario. Las autoridades de Estados Unidos no permitieron el ingreso de cámaras de la prensa a los albergues, pero imágenes y videos filtrados y en algunos casos otorgados por las mismas autoridades muestran a las y los menores sin sus padres, durmiendo en colchones sobre el suelo, cubiertos en ocasiones hasta con mantas de aluminio similares a las que se usan cuando hay emergencias en intemperie, concentrados en tiendas de campaña o en espacios rodeados de malla montada en estructuras metálicas, similares a una jaula.

Una grabación de audio dada a conocer por ProPublica, un reconocido medio de investigación periodística, da cuenta del drama de los niños que lloran y suplican ver a sus padres, mientras un agente migratorio bromea.

De acuerdo con una fuente del Departamento de Salud de Estados Unidos, este tiene bajo su custodia a 12 mil menores de edad.

Información de fuentes periodísticas locales indica que hay incluso bebés de 45 días de nacidos y un niño de nombre Tránsito, originario de Guatemala, que dio testimonio en una cadena televisiva, de que lo separaron de su madre varios días sin información ni comunicación alguna, dormía en un colchón sobre el suelo y le dieron de comer una botella de agua y una manzana.

La exprimera dama de Estados Unidos, Laura Bush, escribió un artículo de opinión en The Washington Post criticando la política de “tolerancia cero”, que califica de cruel e inmoral y dice que le rompe el corazón. A ella se unieron las exprimeras damas, Michelle Obama y Hillary Clinton, así como el ex presidente Bill Clinton, quien dijo en Twitter que los niños no debían usarse como instrumento de negociación.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos separaron a mil 995 niños, de mil 940 adultos, solamente entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2018, bajo la política de “tolerancia cero”, anunciada por el Departamento de Justicia en abril. Se desconoce la cifra exacta de menores que han sido separados durante junio.

Legisladores republicanos someterán esta semana a votación una propuesta que incluye impedir que los niños sean separados de sus padres y regularizaría además la situación de los jóvenes dreamers que llegaron antes de los 16 años a Estados Unidos. Sin embargo, otorgaría unos 25 mil millones de dólares al muro y a otras medidas de seguridad fronteriza.

Ariel Moutsatsos

