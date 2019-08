Trump declara estado de emergencia para Puerto Rico ante la inminente llegada de ‘Dorian’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes el estado de emergencia para Puerto Rico ante la inminente llegada de la tormenta tropical Dorian prevista para este miércoles.

Con su declaración, Trump autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a “coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre que tengan el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local”.

“Concretamente, FEMA está autorizada a identificar, movilizar y proporcionar, a su discreción, los equipos y recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia”, apuntó Trump en la declaración.

El mandatario estadounidense, protagonista de diversas polémicas con Puerto Rico por el impacto de los huracanes María e Irma en 2017, tuiteó la mañana de este martes sobre Dorian.

“¡Guau! Otra gran tormenta se acerca a Puerto Rico. ¿Terminará alguna vez?”, se preguntó Trump.

Trump también alardeó en su mensaje de la ayuda federal destinada a Puerto Rico bajo su Presidencia, que cifró en 92 mil millones de dólares, un número exagerado ya que hasta la fecha solo se han desembolsado 14 mil 200 millones.

