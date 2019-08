Trump expresa ‘apoyo total’ a Bolsonaro por incendios en Amazonas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy su “apoyo total” a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, en su lucha por contener los incendios forestales en la selva amazónica y en su confrontación verbal con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron.

Te recomendamos: G7 moviliza 20 mdd para combatir incendio en Amazonía

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, Trump destacó este martes el arduo trabajo que realiza el presidente de Brasil para contener más de 80 mil focos de incendios en la Amazonia, que comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

El presidente estadunidense aseguró que Bolsonaro está trabajando “muy duro en los incendios de Amazonia y en todos los aspectos está haciendo un gran trabajo para la gente de Brasil. No es fácil”, indicó en su tuit.

“¡Él y su país, tienen el pleno y completo apoyo de Estados Unidos!”, escribió Trump en una publicación en Twitter, ante la confrontación de palabras de Bolsonaro con Macron por los incendios en la selva amazónica, una de las mayores fuentes de biodiversidad del mundo.

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil – Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019