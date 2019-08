Trump, de nuevo en la mira por fotografía con bebé huérfano que dejó tiroteo en El Paso, Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando de que hablar, y es que en esta ocasión, al mandatario se le criticó en redes sociales luego de que se diera a conocer una fotografía en donde se le ve con una gran sonrisa posando junto a su esposa Melania Trump, quien carga a un bebé, de dos meses de nacido, mismo que sobrevivió al tiroteo suscitado en El Paso, Texas, acto que lo dejó huérfano.

I am genuinely confused and horrified by this image. Am I taking this the wrong way?

Why is Trump and Melania posing, GRINNING, and giving a thumbs up with the infant who’s parents were murdered by the shooter in El Paso.

Seriously… WTH is going on? pic.twitter.com/0YA2hIQeP3

— Bryan William Jones (@BWJones) August 9, 2019