Donald Trump llega a Dayton, Ohio; manifestantes lo reciben

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Dayton, Ohio, donde nueve personas murieron en un tiroteo ocurrido en la zona de bares y restaurantes.

El mandatario estadounidense fue recibido por un grupo de personas, con pancartas y el infalible llamado ‘Bebé Trump’, quienes a gritos le pedían que haga algo con la política de armas.

Se espera que el mandatario se reúna con algunos de los heridos, familiares de las víctimas mortales, así como con policías y socorristas.

Antes de salir de Washington, Donald Trump desestimó a quienes afirman que su retórica sobre la raza y los inmigrantes ha alimentado el extremismo violento.

El pasado 4 de agosto, un hombre con chaleco antibala y municiones abrió fuego en un centro de vida nocturna de Dayton, Ohio, matando a nueve y dejando heridas a docenas.

El agresor también murió, según la policía.

El tiroteo comenzó en el barrio de Oregon en torno a la una de la madrugada, indicó la policía local en Twitter, señalando que los agentes en la zona habían podido “ponerle fin rápidamente”. El sospechoso murió baleado por los agentes que respondieron al aviso, indicó el teniente coronel Matt Carper

Al menos 26 personas heridas fueron trasladadas al hospital, indicaron autoridades.

La policía creía que solo un tirador había participado en el suceso, y no identificó al responsable ni sus motivos. El sospechoso utilizó un arma larga e hizo varios disparos, dijo Carper.

La alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, informó que el atacante traía un chaleco antibalas y municiones extra. Agregó en conferencia de prensa que oficiales que vigilaban la zona mataron al agresor en menos de un minuto. “Cientos de personas en el distrito de Oregon podrían estar muertas hoy si la policía no hubiera actuado rápidamente”.

Whaley elogió la “certeza y resistencia de esta comunidad”, y dijo que Dayton ha pasado por muchas cosas este año. La alcaldesa dijo que estará ofreciendo reportes actualizados todo el día.

El Hospital Miami Valley recibió a 16 víctimas, según la portavoz Terrea Little, que no pudo confirmar su estado. La vocera de la red sanitaria Kettering Health Network dijo que varias víctimas de un tiroteo habían llegado a centros médicos de la organización, pero no tenía detalles sobre el número total.

Dayton tiene una población de 140,000 habitantes y se encuentra en el oeste de Ohio, unos 90 kilómetros (55 millas) al noreste de Cincinnati y unos 120 kilómetros (75 millas) al oeste de Columbus.

El distrito de Oregon es un barrio histórico cerca del centro de la localidad que ofrece muchas opciones de ocio, como bares, restaurantes y teatros. El tiroteo ocurrió en el bloque 400 de la calle Quinta Este.

