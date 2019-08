Nuevo tiroteo en la ciudad de Dayton deja al menos siete muertos

Varias personas han resultado alcanzadas por los disparos en un tiroteo ocurrido cerca del centro de la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio) donde numerosos agentes de Policía han sido desplegados en la zona del suceso, según informaron este domingo medios locales.

BREAKING: Dayton, Ohio – At least 6 people shot at a bar in the area of East 5th Street in the Oregon District. Shooter may be down.

“La Policía está respondiendo a una información de un tirador activo en el área de East 5th Street en el Distrito de Oregon“, al oeste del centro de Dayton, indicó la cadena local WHIOTV7.

Según esta emisora de televisión, “los informes iniciales indican que varias personas recibieron disparos y los servicio de atención médica de urgencia están acudiendo al área”, así como que el “tirador ha sido alcanzado”.

La Policía teme que al menos siete personas hayan muerto en este tiroteo y busca a un segundo tirador, informaron medios locales.

“El escáner de la Policía ha indicado que puede haber hasta siete muertos y la policía está buscando un segundo posible tirador que podría haber abandonado la zona en un coche oscuro”, indicó la cadena local WHIOTV7.

I was out with my brother driving around in Dayton and not even a fucking MILE AWAY from us there was an active shooting. It’s completely different seeing it on the news compared to it happening in your own city. something NEEDS TO CHANGE AND IT NEEDS TO CHANGE FAST pic.twitter.com/2V4T7otDH0

— Connor (@Concorn802) August 4, 2019