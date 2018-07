Trump cree que China presiona negativamente a Corea del Norte; confía en desnuclearización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes que China podría estar presionando de forma negativa a Corea del Norte por la guerra comercial desatada con la imposición por parte de Washington a aranceles a productos chinos.

China “puede estar ejerciendo una presión negativa sobre el acuerdo debido a nuestra postura sobre el comercio chino-Espero que no”, alertó el mandatario en Twitter.

Aun así, opinó que el líder norcoreano, Kim Jong-un, cumplirá el pacto alcanzando con Estados Unidos.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!

