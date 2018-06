Pompeo viaja a Corea del Sur para explicar acuerdo entre Trump y Kim

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó hoy a Corea del Sur para explicar los detalles del acuerdo alcanzado este martes entre Washington y Pyongyang, que incluye la suspensión de las maniobras militares en la península coreana.

Pompeo despegó poco antes del mediodía desde Singapur hacia Seúl, la primera parada de un viaje que también le llevará mañana a Pekín para informar al Gobierno chino sobre la histórica cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El jefe de la diplomacia estadounidense publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que aparecía diciendo adiós desde la puerta de su avión y agradeció el “increíble trabajo y la hospitalidad del Gobierno de Singapur”, anfitrión de la cumbre del martes.

Without the incredible work and hospitality of the government of Singapore, this historic summit would not have been possible. I look forward to visiting again soon! @RedWhiteBlueDot pic.twitter.com/nq0YXtJD8k

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 de junio de 2018