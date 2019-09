Trump agradece a AMLO cooperación migratoria, desde Asamblea General de la ONU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, alabó este martes 24 de septiembre la cooperación que los países vecinos están mostrando en materia migratoria y, especialmente, las acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El presidente estadounidense habló desde la Asamblea General de Naciones Unidas.

Donald Trump tuvo también un mensaje directo para quienes se planteen tratar de cruzar la frontera ilegalmente.

Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro. Porque si llega hasta aquí, no se le va a permitir entrar, se le va a retornar rápidamente a casa y no será puesto en libertad en nuestro país”.

Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger nuestras fronteras”, insistió.