Trump afirma que no cedió ‘nada’ ante Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó este lunes que no cedió “nada” en su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, una semana después de la polémica cumbre de Helsinki entre ambos mandatarios.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018