Trump acusa a Obama de dar ciudadanía a dos mil 500 iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al Gobierno de su predecesor, Barack Obama, de dar la ciudadanía estadounidense a 2.500 iraníes durante las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán de 2015, del que Washington se retiró el pasado mayo.

Just out that the Obama Administration granted citizenship, during the terrible Iran Deal negotiation, to 2,500 Iranians – including to government officials. How big (and bad) is that?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2018