Tromba en Coatzacoalcos, Veracruz, deja 3 lesionados

La tromba registrada el viernes por la tarde en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, dejó un saldo de tres personas lesionadas, 14 árboles caídos y 25 casas reportadas con daños al desprenderse los techos de lámina; una bodega y un aula de una escuela también resultaron afectadas. La tromba dejó daños en tres colonias de Coatzacoalcos y en dos colonias de la población de Villa Allende.

David Esponda, director de Protección Civil, explica:

Una de las personas lesionadas sufrió heridas durante el paso de este fenómeno, al proteger a sus menores hijos.

Yareni Cristobal Guzmán es una joven mamá y usó su cuerpo para cubrir a sus hijos y evitar que resultaran lesionados. Ella tiene lastimada la pantorrilla derecha, el costado izquierdo y el omoplato izquierdo, ya que las láminas que le cayeron eran de asbesto.

Estábamos acostados viendo la tele y lo único que se escuchó fue un estruendo fuerte. Yo no quise salir, asomarme en la puerta principal, sino que asomé por una ventana y vi que estaba volando mucha basura y dije esto no es normal y de ahí se escuchó que empezó a crujir toda la lámina y lo único que me dio tiempo fue abrazar a mis bebés y cubrirlos con el cuerpo para que no les cayera la lámina. Empezó a caer toda la lámina encima de mí y con mis brazos tratando de que no les lastimara. Gracias a Dios mis hijos están intactos, sin ningún rasguño. La única lastimada fui yo por recibir todas las láminas que cayeron de mi casa”.