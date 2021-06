Triunfos sospechosos, denuncian compra de votos en comunidades de Chiapas

En el municipio de San Juan Cancuc, en la zona de los altos de Chiapas, denuncian que el candidato del PRI a la presidencia municipal, Manuel Aguilar López, repartió molinos de nixtamal a las mujeres y pagó 200 pesos a los hombres a cambio de su credencial de elector, el domingo pasado Aguilar López arrasó con 11 mil 590 votos, es decir con el 68 por ciento de los sufragios.

Te recomendamos: La CNTE vandaliza sindicato del SNTE y subsecretaría de Educación en Chiapas

La compra de votos se realizó públicamente en las mismas casillas, los pobladores tenían que entregar las credenciales de elector, mostrar su voto a favor del candidato priista, luego les pagaban los 200 pesos y como premio extra les regalaban un refresco.

“Esta elección realmente no hubo voto libre y secreto porque cada votante tenía la obligación de exhibir la boleta si votaron por el PRI, porque si no estaban amenazados de recibir ningún apoyo, yo creo que en mi pueblo no habrá obras no habrá obras durante estos 3 años”, refirió Vázquez Cruz.