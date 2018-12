Tribunal Electoral perfila anular elección a gobernador en Puebla

José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), perfila que se anule la elección a gobernador en Puebla; de acuerdo con el argumento propuesto, es porque se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Las y los @diputadospan respaldamos a @MarthaErikaA y esperamos que los magistrados ratifiquen el triunfo de @AccionNacional en #Puebla. ¡La voluntad ciudadana debe ser respetada! — Diputados PAN (@diputadospan) December 3, 2018

“Es un problema en la cadena de custodia, la autoridad electoral fue omisa en torno al cuidado de las actas y los paquetes, encontramos evidencia donde no estuvieron resguardados, donde no fueron convocados los partidos políticos más de 50 ocasiones que se abrió la bodega, donde no contribuyeron con las medidas de seguridad y entonces cuando nosotros ordenamos el recuento de hace unas semanas, básicamente eso ya había ocurrido, es decir no hubo ese deber de cuidado y eso básicamente afecta la certeza de dicho proceso”, apuntó Vargas Valdez.

El magistrado electoral encargado del proyecto para analizar la validez de la elección en Puebla, explicó que también propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) quede encargado de organizar la elección extraordinaria además de que puedan participar los mismos candidatos.

A la sociedad poblana, la ciudadanía mexicana y medios de comunicación:

En aras de impulsar la Justicia Abierta hago público el proyecto de resolución que he presentado a las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, respecto de la elección a la gubernatura de Puebla. — José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) December 3, 2018

“Los mismos, en caso de que se apruebe el proyecto, es atribuible la afectación a los principios constitucionales a la autoridad local, es decir al Instituto Estatal de Puebla con lo cual mi propuesta de revista al Instituto Nacional Electoral para efecto de que se inicie un procedimiento de responsabilidad en contra de los consejeros locales y que el INE atraiga la organización del proceso electoral”, señaló el magistrado.

Tras participar en la inauguración de la red Mundial de Justicia Electoral, José Luis Vargas Valdez descartó que haya algún tipo de presión por parte del gobierno federal.

“Mire ni siquiera fuimos convocados a la toma de protesta entonces dígame dónde va estar la presión, es decir no hay tal cosa […] yo francamente no sé dónde está la presión, es una convicción este proyecto, del lado que nosotros propongamos o resolvamos se va decir que fuimos presionados de otro lado. Me parece que eso es parte de lo complejo que es juzgar, se politizan algunas de las decisiones jurídicas y los actores están en su derecho de manifestarse si no les parece la propuesta que yo hago”, defendió.

En caso de aprobarse la propuesta del magistrado Vargas Valdez, la elección extraordinaria del estado de Puebla tendría que realizarse en febrero de 2019.

(Con información de Jessica Murillo)

