Tren Ligero descarrila en Guadalajara; no hay lesionados

Poco después de las ocho de la mañana de este lunes, un convoy de la línea 1 del Tren Ligero descarriló, a unos metros de la estación Auditorio, en Guadalajara, Jalisco.

De los tres vagones, uno quedó atravesado entre los dos pares de vías e impactado contra el muro.

El lugar donde ocurrió el incidente es donde se realiza el cambio de vías, por lo que el tren ya no llevaba pasaje.

Esta estación Auditorio se inauguró la semana pasada, por lo que ya había ascenso y descenso de pasajeros, aunque el sistema de tren eléctrico urbano afirma que el convoy siniestrado estaba en etapa de pruebas.

De acuerdo con las primeras revisiones, un cambiavías tuvo un desperfecto, lo que hizo que una de las ruedas se saliera del riel.

La estación Auditorio tuvo que ser cerrada y el servicio comenzó a prestarse de Periférico Sur a Periférico Norte.

No dicen nada, nada más dicen, no hay, deben decir la verdad, que se descarriló para no venir hasta acá. Hay que tener la confianza, ya qué, esperemos que no, porque mucha gente lo usamos”, afirmó Griselda, usuaria afectada.