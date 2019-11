Trabajan durante la madrugada en daños después de marcha feminista en la CDMX

Durante toda noche y parte de la madrugada, cientos de personas trabajaron en la limpieza y restauración de monumentos e infraestructura urbana dañada ayer por un grupo de mujeres encapuchadas, durante la marcha feminista.

El Hemiciclo a Juárez fue uno de los momentos que por el gran daño requirió de mayor trabajo y cuidado.

Aquí no estamos metiendo ningún solvente, solamente el gel que es base agua, un gel que nos ayuda a desvanecer, a quitar el gráfico, aunque es muy lento, es tardado y de esa manera preservamos el monumento, no lo dañamos y ahorita con un poquito de agua a presión, con agua caliente para que sea más fácil la limpieza”, informó Armando Cervantes, jefe de Unidad departamental de Centro Histórico .

Durante su limpieza decenas de personas detenían su recorrido sorprendidas por el daño ocasionado.

Mi opinión es que está muy bien levantar la voz por aquellas mujeres que han sufrido violencia, pero está muy mal que maltraten así este tipo de esculturas o monumentos. Y, sobre todo, yo creo que hay que ver por toda la gente que está trabajando. Hay una gente que no tiene la culpa y solamente está trabajando para que quede bien esto al día siguiente. Pero yo creo que está muy mal hacer este tipo de vandalismo”, comentó Ximena González, testimonio.

Yo creo que no es la forma, eso no arregla las cosas. No ayuda en nada”, indicó Lorena Rodríguez, testimonio.