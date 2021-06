Todos los mineros atrapados en mina de Coahuila murieron, se confirma al recuperar otros tres cuerpos

Equipos de socorro ubicaron y lograron rescatar este miércoles 9 de junio los tres cuerpos de los mineros que permanecían atrapados tras registrarse una inundación en una mina de Múzquiz, Coahuila.

Con el hallazgo de estos tres cuerpos se confirma la muerte de los siete mineros que quedaron atrapados durante el accidente. Cuatro cuerpos más ya habían sido recuperados.

El martes, los familiares de los mineros reconocieron que era difícil encontrarlos con vida.

“No queremos perder la esperanza, pero si nos dicen que solamente un milagro, prácticamente, no, no, esta difícil la situación, ¿Se ha complicado? Si se ha complicado y más que nada el terreno ahí muy húmedo, no se pueden hacer las labores las cuadrillas ya andan cansados los muchachos, han trabajado, hoy es el quinto día y han trabajado sin descanso”, mencionó Antonio Robles García, familiar de minero.