Ni dueños de mina ni gobierno de Coahuila han brindado apoyo a familiares de mineros muertos en Múzquiz

Tras la tragedia del viernes al mediodía en una mina de arrastre del ejido las rancherías en Múzquiz, Coahuila, que dejó mineros muertos, hasta el momento se han rescatado los cuerpos de cuatro de los siete trabajadores que quedaron atrapados.

Las características del terreno y que la mina esté completamente inundada han hecho que los rescates tarden más de lo normal

A caballo, así trasladaron al panteón el ataúd con el cuerpo de Pedro Ramírez Sánchez, uno de los siete trabajadores que quedaron atrapados en la mina de carbon en Múzquiz, Coahuila al mediodía del viernes pasado.

Familiares denuncian que ni los dueños de la mina ni los gobiernos municipal, estatal o federal les han ofrecido ayuda y mucho menos explicación de la causas del accidente.

“No quiero que esto se quede así porque el dueño del lugar hasta hoy no lo conocemos ni tampoco nos dan información, la justicia no nos dice nada, exigimos que de la cara el responsable de esa mina, que ya con anticipación se le había comunicado que esa mina estaba mal y no puso atención, le valió”, agregó Cecilia Sánchez, madre de Pedro Ramírez Sánchez.