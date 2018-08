Seade rechaza revisar el TLCAN cada cinco años

Jesús Seade, propuesto como encargado de la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para el próximo Gobierno federal, se pronunció porque no se incluya la cláusula “Sunset”, que sometería a revisión el acuerdo cada cinco años, la cual ha sido propuesta por el Gobierno de los Estados Unidos.

El experto en temas de comercio exterior, y quien ya ha participado en las reuniones México-Estados Unidos sobre el tema, habló tras sostener una reunión privada con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

A su salida de la casa de transición, Seade afirmó que “la cláusula Sunset se tiene que ir y eso es una posición muy clara de México que yo he apoyado totalmente y no me gusta mucho que no se ha discutido, pero un día se tiene que discutir”.

Apuntó que a los tres países integrantes del acuerdo: Estados Unidos, México y Canadá les conviene mantener este esquema trilateral antes que cambiarlo por cualquier otro.

Incluso, Seade percibió que en diversos sectores de Estados Unidos respaldan que se mantenga el esquema del acuerdo.

Explicó que “mudarse a un tratado diferente no es simple y nos conviene mucho más ir con este tratado… tanto porque es un tratado más apropiado a la realidad y hay mucho entretejimiento de las tres industrias, de los tres países… La transición de un régimen al otro sería un poco complicada en Estados Unidos, con el Congreso. Eso crearía un tiempo de incertidumbre, la preferencia de todos de Estados Unidos, no estoy seguro. Pero yo creo que allá hay mucho apoyo… de la industria de Cámaras y de políticos, por continuar con el tratado que tenemos”.

Con información de Carmen Jaimes.

