Titulares de Salud y de la Función Pública mantendrán visitas en hospitales

La próxima semana, los titulares de Salud, Jorge Alcocer Varela, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, realizarán visitas a otros hospitales e institutos pertenecientes a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), confirmó el titular de esta comisión, Gustavo Reyes Terán.

Puntualizó que estos centros de tercer nivel son órganos descentralizados de la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con competencias y facultades autónomas.

Por esta razón, dijo, sus directivos poseen una importante responsabilidad en la planeación, administración, operación y funcionamiento de esas unidades médicas.

Ante las quejas de pacientes, personal médico y administrativo de algunos de estos hospitales e institutos, desde el año pasado se han abierto investigaciones por parte de los órganos internos de control y se actuará en consecuencia.

Asimismo, se implementarán acciones urgentes para que lo más pronto posible, estos centros de atención, enseñanza e investigación cuenten con abasto de insumos, equipo médico y técnico suficiente.

El compromiso del Gobierno de México, aseguró Gustavo Reyes Terán, es corregir las deficiencias y garantizar el derecho a la salud para todas y todos en todas partes.

En Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque esa entidad y otras gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN) decidieron no adherirse al Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), recibirán del Gobierno federal todos los recursos que por ley les corresponden para su sector salud.

Y no hay ningún problema si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud. Y es hasta mejor así, que algunos Estados no hayan aceptado, que voluntariamente hayan dicho: Nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud, y ¿saben por qué es bueno? Porque es como la democracia, significa competencia y vamos a ver quién es quién”, refirió López Obrador.